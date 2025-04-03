Texas’ta Atletizm Yarışmasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

FRİSCO’DA ATLETİZM YARIŞMASINDA KAVGADA CAN KAYBI

Teksas’ın Frisco şehrinde gerçekleştirilen atletizm yarışmasında, bir kavga neticesinde bir öğrenci hayatını kaybediyor. Frisco Polis Departmanı’nın yaptığı açıklamada, dün sabah birden fazla okulun katıldığı etkinlik sırasında iki öğrenci arasındaki çatışmanın detayları aktarıldı. Kavga esnasında, öğrencilerden birinin bıçaklanarak ağır yaralandığı belirtildi.

KAVGA SONRASI MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 17 yaşındaki Austin Metcalf isimli öğrenci hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından polis, saldırıdan sorumlu olan kişiyi tespit etti. Frisco Centennial Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Karmelo Anthony, gözaltına alındı ve birinci derece cinayetle suçlandı. Yetkililer, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini aktardı.