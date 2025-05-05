Texas’ta ‘Starbase’ Resmen Değişti

YENİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

ABD’nin Texas eyaletinde, Elon Musk’a ait ‘SpaceX’ firmasının fırlatma sahasının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen oylama sonucunda, bölgenin ismi resmi olarak ‘Starbase’ (Yıldız Üssü) olarak değiştirildi. Yerel halk, bu isim değişikliği yönünde oy kullanarak yeni ismi benimsedi.

OYLAMA SONUÇLARI VE KATILIM

Cameron ilçesinde yapılan oylamada, çoğunluğunu SpaceX çalışanlarının oluşturduğu seçmenler, 212 oy ile isim değişikliğini destekledi. Eski ismin korunması yönünde ise sadece 6 oy kullanıldı. Cameron İlçesi Seçim Yöneticisi Remi Garza, oylama sonuçlarının bir ilçe yargıcı tarafından onaylanmasının ardından, ‘Starbase’in resmi olarak bir Texas belediyesi olacağını açıkladı.

ELON MUSK’IN İFADESİ

Elon Musk, oylama sonuçlarını sosyal medya hesabından kutlayarak, Starbase’in artık ‘gerçek bir şehir’ olduğunu duyurdu. Bu gelişme, SpaceX’in bölgedeki etkisini ve Elon Musk’ın vizyonunu pekiştiriyor.