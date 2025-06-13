Texas Vali Abbott, 7 Bin Asker Görevlendirdi

TEXAS VALİSİ GREG ABBOTT’UN ASKER GÖREVLENDİRMESİ

ABD’de Texas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde gerçekleştirilecek protestolar öncesinde 7 bin askerin görevlendirildiğini bildirdi. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı olan bu protestolar için Texas Ulusal Muhafızları’ndan 5 bin asker ve Kamu Güvenliği Departmanı’ndan 2 bin asker destek sağlayacak.

PROTESTOLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN KATKI

Abbott, “Barışçıl protestolar, ulusumuzun dokusunun bir parçasıdır. Ancak Texas, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik yasasını yürürlüğe koyması nedeniyle Los Angeles’ta gördüğümüz kanunsuzluğa tahammül etmeyecektir.” ifadesini kullandı. Aynı zamanda, “Şiddet eylemlerinde bulunan veya mülke zarar veren herkes tutuklanacak ve yasanın tüm kapsamıyla sorumlu tutulacaktır” diye ekledi.