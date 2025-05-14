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Tez-Koop-İş, Kamu İşçileri İçin Açıklama Yaptı

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI İLE BASIN AÇIKLAMASI

Tez-Koop-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’nün kamu çalışanlarının taleplerine uygun bir şekilde imzalanması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakanlığın önündeki bu açıklamada, Tez-Koop-İş Sendikası ve farklı sendika üyeleri yer aldı.

TALEPLERİN ACILIĞI ORTAYA KONDU

Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen, protokolün acilen imzalanması gerektiğini dile getirerek, kamu işçilerinin isteklerini kapsayan teklifin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Özgen, “TÜRK-İŞ’in teklifi pazarlık konusu değil, kamusal hizmetlerin nitelikli bir biçimde sürdürülebilmesinin koşulu” ifadelerini kullanarak, bu konuya dikkat çekti.

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