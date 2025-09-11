Tezeren Köyü’nde Fırtına Zarar Verdi

FIRTINA SONUCU ZARAR GÖREN YAPILAR

Ağrı’nın Tezeren köyünde meydana gelen güçlü fırtına, 74 yapının çatısına zarar verdi. Olayda 1 kişi hafif yaralanma yaşadı. Merkeze bağlı Tezeren köyünde fırtına sebebiyle bir ev, bir araç ve bir ahır hasar gördü.

KURULUŞLAR HIZLA SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbar sonrasında AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ve enerji ekipleri köye hızla yönlendirildi. Çatı saçının bir vatandaşa çarpması sonucu yaşanan yaralanma nedeniyle, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

ZARARIN BOYUTU BELİRLENDİ

Yapılan inceleme neticesinde 44 evin ve 30 ahırın çatısının fırtınadan etkilendiği tespit edildi. Bu olay, köyde önemli bir hasara yol açtı ve durumu değerlendiren yetkililer, gerekli çalışmaları başlattı.