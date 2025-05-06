Tezgahta Balık Çeşitliliği Var.

AV SEZONUNUN SONA ERMESİYLE BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Trabzon’da av sezonunun sona ermesiyle birlikte tezgahlarda olta ve küçük kayık balıkçılığıyla avlanan balık türleri satışa sunuluyor. 1 Eylül’de başlayan ve 15 Nisan’da sona eren av sezonun ardından, en çok talep gören balıkların istavrit, mezgit, barbun ve somon olduğu gözlemleniyor. Trabzon Balıkçılar Hali’nde levrek ve çupranın kilosu 400, barbun 300, alabalık 200, istavrit 250, mezgit 200 ve somon 150 liradan alıcı buluyor.

SATILAN BALIK MİKTARI YETERLİ ANCAK TALEP DÜŞÜK

Balıkçı Turgay Memiş, mevcut balık çeşitlerinin fazlalığına rağmen satışların pek iyi gitmediğini belirtiyor. “Şu anda piyasadaki durum iyi değil. Havalar ısınınca satışlar duruyor. İstavrit, mezgit, levrek, barbun ve alabalık var. Çeşitler var ama vatandaş pek alamıyor. Küçük kayıklar, istavriti ve mezgidi bolca tutuyor. Vatandaş da istavrit, mezgit ve somonu tercih ediyor. Mükemmel bir balık sezonu geçirdik. Bolca hamsi ve palamut avlandı. Deniz, balık kaynıyor. Fiyatlar biraz düşük olsa vatandaş alacak. En ucuz balığın kilosu 200-250 liradan satılıyor” diyor.

SOMONUN TALEBİ ARTIYOR

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, vatandaşların somon tüketiminin arttığını ifade ediyor. “Kayık balıkçılığının sürdüğü bu dönem güzel geçiyor. İstavrit ve mezgit avlanıyor. Somon çıkış yaptı. Kilosu 150 liraya kadar düştü. Levrek ve çupra da var. Yaz sezonu güzel gidiyor. Mezgit ve istavrit olduğu sürece vatandaşın ilk tercihi oluyor. Görünüşe göre palamut ve hamsi sezonu tamamen bitti. Kayıkçı balıkları güzel, çeşitler de bolca geliyor” şeklinde görüş belirtiyor.

SON YILLARIN EN BOL BALIK SEZONU

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, geçirdiğimiz sezonun son 20 yılın en iyi balık sezonu olduğunu söylüyor. “1 Eylül’de açılan sezon, 15 Nisan’a kadar aralıksız devam etti. Bu da bol geçen bir sezonun belirtisi oldu. Gelecek sezon da aynı bolluğu bekliyoruz. Vatandaş daha çok hamsiye yöneliyordu. Balıkların havyar dönemleri var. İstavrit bir zaman sonra havyar dökecek. Barbun da var. Tezgahtaki bolluk sürüyor. Neredeyse 14 çeşit balık var” diyor.

FİYATLAR PAHALI, TALEP DÜŞÜK

Zehra Yıldız, balık tüketmeyi sevmesine rağmen fiyatların pahalı olduğunu ifade ediyor. “Biz alabiliyoruz ama herkesin alabildiğini sanmıyorum. İstavrit ve mezgit tercih ediyoruz ama çok pahalı. 10 günde bir yemeye çalışıyoruz. Balık yemeyi seviyoruz ama fiyatlar pahalı geliyor” şeklinde duygu ve düşüncelerini aktarıyor.