Tezkere İle Tüm Parlamento Çağrısı Jett

İSRAİL İLE İLİŞKİLERİN SONLANDIRILMASI ÇAĞRISI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkere ile dünya genelindeki parlamentolara İsrail ile yürütülen askeri ve ticari ilişkilerin sonlandırılması yönünde bir çağrı yapılıyor. Belirtilen tezkerede, Filistin’e uygulanan ambargoların kaldırılması için uluslararası toplumun ortak adım atması gerektiği talep ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda sunulan ve “İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere” başlıklı önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI

Tezkerede, tüm ülkelerin parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sonlandırmaya ve Filistin üzerindeki ambargoyu kaldırmak için harekete geçmeye davet edildi. İsrail’in işgal, imha ve ilhak politikaları ise güçlü bir biçimde kınandı. Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetleri ile birlikte Filistin halkına yönelik uygulanan şiddet de suçlandı. Gazze’de kıtlığın bir imha aracı olarak kullanılması, uluslararası hukuk açısından soykırım suçu oluşturduğu belirtiliyor.

ULUSLARARASI HUKUKA VURGU

Tezkerede, İsrail’in işlediği soykırım ve sömürge suçlarının uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, uluslararası topluma kalıcı bir ateşkesin sağlanması, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi ve sürekli insani yardımın ulaştırılması için çağrılar yapıldı. İsrail hükümeti soykırım politikalarına son vermediği sürece, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasının elzem olduğu vurgulandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN DESTEKLENMESİ

Dünya parlamentolarına, İsrail ile askeri ve ticari ilişkileri kesme, Filistin’e destek olma ve iki devletli çözümün savunulması için harekete geçme çağrısı yapıldı. Tezkere, uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.