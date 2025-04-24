TFF 1. Başkan Vekili, Mecnun Otyakmaz, FIFA’ya İstanbul hazırlıkları yapıyoruz

UEFA TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, UEFA’nın İstanbul’daki temsilciliğinin açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UEFA’nın, Londra ve Brüksel’in ardından 3. dış merkezi olarak İstanbul’da açılacak. Otyakmaz, “UEFA’nın 3. temsilciliğini İstanbul’da açıyoruz. Çok önemli misafirlerimiz vardı. Avrupa’dan federasyon başkanları, Cumhurbaşkanımız, UEFA başkanımız, kulüp başkanlarımız, Kulüpler Birliği başkanımız buradaydı. Hepsine katılımları için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

GELECEK PROJELER VE MİLLİ TAKIM HEDEFLERİ

Otyakmaz, “Bu binamız, Avrupa ile Türkiye’deki ilişkileri hızlandıracak. Önümüzde önemli maç programları var. 2026, 2027 finali ve 2032 Avrupa Şampiyonası, bunlar önemli karşılaşmalar. Temsilciliğimizin bürokrasi ve işlerin ilerlemesinde çok önemli katkısı olacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, alt yaş milli takımlardan sorumlu yönetici olduğunu belirterek, “Hedefimiz inşallah ABD’ye takımımız götürüp bu heyecanı sizlerle hep birlikte götürmek” diye ekledi.

FIFA İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR

Otyakmaz, UEFA merkezinin ardından FIFA merkezi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. “FIFA’ya da İstiklal Caddesi’nde yine böyle tarihi bir binamız olacak. Coğrafi olarak ülkemiz belki de FIFA için daha önemli. Kuzey Afrika, Orta Asya ve Balkanlara yakın konumdayız. Bu durum, işlerin kolaylaşmasında önemli katkı sağlayacak” dedi.

STAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara’daki stat çalışmaları hakkında da bilgiler veren Mecnun Otyakmaz, “Stat çalışmaları devam ediyor. Umarım o finale yetişecek. Yetişmese bile ülkemiz stat açısından zengin bir ülke. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, böyle bir sorun da gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

FIFA’YI YAKINDA İSTANBUL’A GETİRECEĞİZ

Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, “Hem ülkemiz hem de kulüplerimiz adına hem de İstanbul adına hayırlı olsun. Umarım bu vesileyle daha güzel şeyler yapacağımızın müjdesi olur. FIFA’yı da yakın zamanda İstanbul’a getireceğiz. Milli takımlarla başkanım ile uyum içinde çalışıp, tüm milletimizi sokağa döküp, ABD’ye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.