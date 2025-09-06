TFF 1’inci Lig Hatayspor Antrenmana Devam Ediyor

HATAYSPOR’UN MİLLİ ARADA HEDEFLERİ

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Hatayspor, teknik direktör Hugo Almeida’nın yönetiminde milli arada hazırlıklarını sürdürüyor. Mersin Erdemli’deki Poligon alanında bulunan tesislerde, Esenler Erokspor maçı için antrenman yapan Hatayspor, günü çift antrenmanla tamamlıyor.

LİGDEKİ DURUM VE HEDEFLER

Ligin geride kalan 4 haftasında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak sadece 2 puan toplayan Hatayspor, 17’nci sırada yer alıyor. Takım, Esenler Erokspor maçı ile bu durumdan çıkış yapmak için antrenmanlardaki temposunu artırıyor. Hatayspor, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.