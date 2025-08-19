TFF 1. Lig’de Amedspor, Erzurumspor’la berabere

MATCH RESULTS AND GOALS

TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Amedspor, Erzurumspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalıyor. Maçın başlangıcında, Erzurumspor’un 8. dakikada attığı gol Mustafa Fettahoğlu’ndan geldi. Ancak Amedspor, hemen 10. dakikada Dia Saba’nın kaydettiği golle durumu eşitliyor. İlk yarı, 1-1 sona eriyor.

SECOND HALF DRAMA

İkinci yarıda Amedspor, Fernando’nun golüyle öne geçiyor. Fakat Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu’nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2’ye getiriyor ve maç bu sonuçla tamamlanıyor.

CONFRONTATION ON THE FIELD

Maçın ardından her iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında bir kargaşa çıkıyor. Yeşil sahada başlayan bu kavga, tribünlere de yansıyor. Diyarbakır’da taraftarlar, sahaya çok sayıda yabancı madde fırlatıyor. Olaylar sırasında çevik kuvvet ekipleri, kalkanlarla oyuncu gruplarını güvenli bir şekilde içeriye almak için yoğun çaba sarf ediyor. Bazı taraftarlar sahaya da giriyor. Futbolcular ve hakemler, polis eşliğinde soyunma odasına götürülüyor.