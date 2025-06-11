TFF 1. LİG’DE TALİHSİZ DURUM DEVAM EDİYOR

ADANASPOR’DA KRİZ DERİNLEŞİYOR

TFF 1. Lig’de yaşanan hayal kırıklığının ardından Adanaspor kötü günlerine devam ediyor. Mali sıkıntılar nedeniyle takım otobüsünün satışa çıkmasının akabinde, kulüp sahibi Ergin Göleli’ye taraftarlardan büyük bir tepki geldi. Adanaspor taraftar grubunu temsil eden Turuncu Beyazlılar Derneği, 17 Aralık 2024’te kulübü devralan Ergin Göleli’nin istifa etmesini ve kulübün satışa çıkarılmasını talep etti.

TAKIM OTOBÜSÜ HACZEDİLDİ

Açıklama yapan Turuncu Beyazlılar Derneği, “Adanaspor’un devri elzemdir” ifadesini kullanarak, “Yıllar öncesinde Zümrüd-ü Anka misali küllerinden doğan Adanaspor’umuz, ne yazık ki bir kez daha çöküşün eşiğine gelmiş durumdadır. Altı aylık süreç içerisinde kulübümüzün; gerek futbolculara, gerek resmî makamlara, gerekse serbest piyasaya tahmin edilenden çok daha fazla borçlandırıldığı konuşulmaktadır. Bu durum, kulübün ticari itibarını ciddi anlamda zedelemiştir” dedi. Ayrıca kulübün takım otobüsünün haczedilmiş durumda olduğu ve birçok futbolcunun alacaklarını alamadığı için FIFA’ya şikâyette bulunduğu belirtildi.

Aynı açıklamada, “Vaziyet, ne yazık ki kontrolden çıkmış durumda; kulübün transfer ve puan silme cezaları alması beklenmektedir. Sayın Başkan Ergin Göleli; yapmanız gereken, kulübü Adanaspor’a sahip çıkacak birine, haziran ayı bitmeden, hiçbir şarta bağlı kalmaksızın, borçlarına mahsup ederek devretmenizdir” denildi. Adanasporluların umutsuz günlerden geçtiğine dikkat çekilerek, kulübü devralmaya hazır kişilerin bulunduğu vurgulandı. “Daha fazla zaman kaybedilmeden, Adanaspor’un devri noktasında gerekli adımların atılmasını ve talip kişilerle masaya oturulmasını talep ediyoruz. Adanaspor camiasının kaybedecek tek bir günü bile yoktur!” ifadeleriyle devam edildi.

Ergin Göleli, Adanaspor’u 19 yıllık sahibi Bayram Akgül’den 7 ay önce devralmış ve kulübü tekrar Süper Lig’e taşıma hedefini dile getirmişti. Ancak tüm çabalarına rağmen Adanaspor küme düşmekten kurtulamadı.