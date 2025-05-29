TFF, 10 Kulübe Para Cezası Verdi

CEZA VERİLEN KULÜPLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’de yer alan 10 kulübe para cezası uyguladı. Yapılan açıklamaya göre, PFDK, çeşitli gerekçelerle Galatasaray’a 1 milyon 98 bin lira, Göztepe’ye 750 bin lira, TÜMOSAN Konyaspor’a 504 bin lira, Fenerbahçe’ye 468 bin lira, Reeder Samsunspor’a 378 bin lira, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor’a ise 168’er bin lira ceza kesildi. Gaziantep FK’ye ise 125 bin lira ceza uygulandı.

KONYASPORLU OYUNCUYA CEZA

Kurul, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında gerçekleşen Alanyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Konyasporlu futbolcu Oğulcan Ülgün’e, rakip takım sporcusuna yönelik şiddet içeren hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi ve 39 bin lira ceza uyguladı.

BANDIRMASPOR’A CEZA

Trednyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ise Geosis Boluspor ile oynadığı play-off 2. tur rövanş maçında, taraftarların chirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle 150 bin lira para cezasına çarptırıldı.