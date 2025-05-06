TFF, 10 Kulübü PFDK’ya Sevk Etti

TFF’DEN 10 KULÜBE PFDK SEVKİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de mücadele eden 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. TFF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 06.05.2025 tarihinde yapılan sevklerin ayrıntılarına yer verildi.

ANTALYASPOR’UN HEDEFİ

Antalyaspor Kulübü, 02.05.2025 tarihinde oynadığı Konyaspor mücadelesinde ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca, Antalyaspor Kulübü görevlileri Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan, Seher Karakaş, aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

DIĞER KULÜPLERİN SEVKİ

Konyaspor Kulübü, yine aynı müsabakada ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor Kulübü, 03.05.2025 tarihinde oynadığı Alanyaspor mücadelesinde ‘talimatlara aykırı hareketi’ sebebiyle PFDK’ya sevk edilmekten kurtulamadı. Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın ile diğer idareciler de bu sebeple tedbirsiz olarak PFDK’ya yönlendirildi.

Čaykur Rizespor, 03.05.2025 tarihinde Gaziantep ile oynadığı maçı ‘saha olayları’ nedeniyle kayıtlara geçirdi. Galatasaray, 03.05.2025 tarihindeki Sivasspor karşılaşmasında hem ‘çirkin ve kötü tezahürat’ hem de ‘talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 04.05.2025 tarihindeki derbi karşılaşmasında da benzer durum söz konusu oldu.

SONUÇ VE SEVKLER

Adana Demirspor, 04.05.2025 tarihindeki Göztepe karşılaşmasında ve Kasımpaşa, 05.05.2025 tarihli Trabzonspor mücadelesinde ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Trabzonspor da aynı maça dair benzer nedenlerle sevk edilen diğer kulüpler arasında yer aldı.