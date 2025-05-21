TFF, 16 Kulübe UEFA, 9 Kulübe Ulusal Lisans Verdi

TFF’DEN LİSANS KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu için Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik sürecine dair yapılan değerlendirmelerin neticelerini duyurdu. TFF Kulüp Lisans Kurulu, başvuru yapan kulüplerin dosyalarını hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ile mali kriterler açısından hem ulusal hem de UEFA standartları doğrultusunda detaylı bir incelemeye tabi tuttu. Bu incelemeler sonucunda, 16 kulüp UEFA lisansı almak için gerekli şartları yerine getirirken, 9 kulübe ulusal lisans verildi. Kriterlerini henüz tamamlamayan 55 kulübe de eksikliklerini gidermeleri için 30 ila 60 gün arası ek süre tanındı.

UEFA LİSANSI ALAN KULÜPLER

UEFA lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında Süper Lig’den şu ekipler yer aldı: Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Reeder Samsunspor ve Trabzonspor. 1. Lig’den Uğur Okulları İstanbulspor ise UEFA lisansını aldı. Kadınlar Süper Ligi’nde ise Ankara BB FOMGET, Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray ve Trabzonspor UEFA lisansına sahip oldu.

ULUSAL LİSANS ALAN KULÜPLER

Ulusal lisans alan kulüpler ise şu şekilde sıralandı: Süper Lig’den Sipay Bodrum FK, 1. Lig’den Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü; 2. Lig’den ise Beyoğlu Yeni Çarşı, Ankara Demirspor, Altınordu, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK.

LİSANS SÜRECİNİN ÖNEMİ

TFF yetkilileri, lisans sürecinin Türk futbolunun sürdürülebilirliği ve kurumsal gelişimi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kulüplerin bu bağlamda kriterleri yerine getirmelerinin teşvik edildiği vurgulandı.