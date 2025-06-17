TFF 2. Lig 2025-2026 Elazığspor Beyaz Grup

TFF 2. LİG’DE GRUP KURALARI ÇEKİLDİ

TFF 2. Lig’de 2025-2026 sezonuna yönelik grup kuraları İstanbul’da gerçekleştirildi. Elazığspor, yapılan kura çekimi sonrasında Beyaz gruba düştü. Bu önemli organizasyon TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Elazığspor’u temsil eden Melih Emiroğlu, yönetim kurulu üyesi olarak kura çekiminde yer aldı.

BEYAZ GRUPTAKİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Elazığspor, 19 takımlı Beyaz grupta mücadele edecek. Beyaz grupta Elazığspor ile birlikte yer alacak takımlar şunlardır: Adana 01 FK, Altınordu, A. 24 Erzincanspor, Batman Petrolspor, Beykoz Anadoluspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Bucaspor 1928, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, İskenderunspor, Karacabey Bld., Karaman FK, Kepezspor, M.J. Erbaaspor, MKE Ankaragücü, Muğlaspor, Sincan Bld. Ankaraspor ve Şanlıurfaspor.