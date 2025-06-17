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TFF 2. Lig 2025-2026 Kuraları Çekildi

GRUP KURALARI İSTANBUL’DA ÇEKİLDİ

TFF 2. Lig’de 2025-2026 sezonuna ait grup kuraları İstanbul’da gerçekleştirilmiş bulunuyor. Elazığspor, bu çekimlerin ardından Beyaz gruba düştü. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekiminde Elazığspor’u yönetim kurulu üyesi Melih Emiroğlu temsil etti.

ELAĞIZSPOR BEYAZ GRUPTA YER ALIYOR

Çekilen grup kuralarının ardından Elazığspor, 19 takımdan oluşan Beyaz gruba dahil oldu. Beyaz grupta mücadele edecek takımlar arasında şu ekipler bulunuyor: Adana 01 FK, Altınordu, A. 24 Erzincanspor, Batman Petrolspor, Beykoz Anadoluspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Bucaspor 1928, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, İskenderunspor, Karacabey Bld., Karaman FK, Kepezspor, M.J. Erbaaspor, MKE Ankaragücü, Muğlaspor, Sincan Bld. Ankaraspor ve Şanlıurfaspor.

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