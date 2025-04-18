TFF 2. Lig 32. Haftada Beykoz’a Gidiyor

ZORLU DEPLASMAN ÖNCESİ HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

TFF 2. Lig 32. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor, Beykoz A.Ş. ile karşılaşmak üzere deplasmana gidiyor. Zorlu maç öncesi çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı-siyahlı takım, moral motivasyonunu yüksek tutarak galibiyet hedefi doğrultusunda hazırlıklarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.

TEKNİK DİREKTÖRDEN MORAL VERİCİ AÇIKLAMALAR

Takımın Teknik Direktörü Yılmaz Toyran, geçtiğimiz İskenderun maçında gösterilen performansa değinerek, “Oyuncularımız büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor, sahada elimizden geleni yapacağız. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik ama bu takımın inancı tam,” diye belirtti. Ayrıca, Erzincan taraftarına da bir çağrıda bulunarak, “Bu takım Erzincan’ın takımı. Ligin bitimine üç hafta kaldı ve biz sahada elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. İnşallah Beykoz’dan galibiyetle döneceğiz,” ifadelerini kullandı.