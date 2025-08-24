TFF 2. Lig Berabere Kaldı

MAÇ SONUCU VE DETAYLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 1. haftasında Karaman Futbol Kulübü, evinde Bucaspor ile mücadele etti ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

MAÇIN HAKEMLERİ VE STATÜ

Karşılaşma Yeni Karaman Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Maçı yöneten hakemler Göktan Demeli, Yiğit Çam ve İsmail Ertunç oldu.

TAKIM KADROLARI

Karaman FK kadrosu: Abdulaziz Demircan, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Şamil Başaran (Sadi Karaduman dk. 89), İlke Tankul, Ali Mert Aydın, Oğuz Çolak, Sabrican Vural (Cem Aktaş dk. 77), Abdulkadir Sönmez, Cihat Aktaş, Emre Toptan.

Bucaspor kadrosu: Berkin Özgür, Osman Işıklı, Berke Örer (Oğuz Taylan Caner dk. 87), Buğra Akçagün (Mecit Sercan Deniz dk. 60), Yılmaz Özeren, Hasancan Yıldız, Umut Hepdemirgil (Dorukhan Dülger dk. 85), Murat Komili, Doğan Çamlı, Emir Bilgin, Ali Emir Pervanlar.

GOLLER VE SARILAR

Karşılaşmada kaydedilen goller: İlke Tankul (dk. 33 ve 55), Ali Mert Aydın (dk. 87) Karaman FK’dan; Bucaspor’dan ise Buğra Akçagün (dk. 36), Murat Komili (dk. 62), Berke Örer (dk. 76) gol atmayı başardı. Bucaspor’dan Emir Bilgin ve Mecit Sercan Deniz sarı kart gördü.