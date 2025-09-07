TFF 2. LİG’de Altınordu 1-0 Yenildi

MAÇIN SONUCU

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta, ilk 2 karşılaşmasından yalnızca 1 puan alabilen Altınordu, 3’üncü hafta maçında evinde 24Erzincanspor ile karşılaştı ve bu mücadeleyi 1-0 kaybetti. Maç, Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda gerçekleşti. İlk yarı, her iki takımın da gol bulamadığı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, 76’ncı dakikada konuk takım 24Erzincanspor, Oltan Karakullukçu’nun attığı golle öne geçti ve durumu 1-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 24Erzincanspor, maçı 1-0’lık skorla kazanarak sezonun ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte Altınordu, 1 puanla düşme hattında kalırken, Erzincan temsilcisi 5 puana ulaşmış oldu.