TFF 2. LİG’de Altınordu 1-0 Yenildi

MAÇIN SONUCU

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta, ilk 2 karşılaşmasından yalnızca 1 puan alabilen Altınordu, 3’üncü hafta maçında evinde 24Erzincanspor ile karşılaştı ve bu mücadeleyi 1-0 kaybetti. Maç, Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda gerçekleşti. İlk yarı, her iki takımın da gol bulamadığı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, 76’ncı dakikada konuk takım 24Erzincanspor, Oltan Karakullukçu’nun attığı golle öne geçti ve durumu 1-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 24Erzincanspor, maçı 1-0’lık skorla kazanarak sezonun ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte Altınordu, 1 puanla düşme hattında kalırken, Erzincan temsilcisi 5 puana ulaşmış oldu.

Tirebolu’da İki Minibüs Çarpıştı

Tirebolu'da meydana gelen minibüs kazasında 10 fındık işçisi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Bodrum’da 19 Göçmen Kurtarıldı

Bodrum açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk sularına itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak göç idaresine teslim edildi.

