TFF 2. Lig’de Muğlaspor Bodrum’da

MUĞLASPOR’UN İÇ SAHA MAÇI BODRUM’DA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarışan Muğlaspor, ligin ilk iç saha maçını Bodrum Şehir Stadı’nda gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlılar, 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’de Beykoz Anadolu Spor ile mücadele edecek. Maç öncesinde, Muğlaspor’un taraftar grupları da hazırlıklarını tamamladı.

TARAFTARLARDAN DAVET MESAJI

48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Aydınlı, “Sevdamızın gördüğü Bodrum’a hareket ediyoruz. Takımımızı yalnız bırakmamak için bütün taraftarları Bodrum Şehir Stadı’na davet ediyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Bu davet, taraftarın maç günündeki coşkusunu da artıracak gibi görünüyor.

Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Mutlu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı'nda şık görünümüyle dikkat çekti. Parmaklarındaki gösterişli yüzük, sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Afyonkarahisar’da Ameliyatla Sağlıklarına Kavuştu

Afyonkarahisar'da iki genç, doğuştan gelen göğüs içe çöküklüğü sorunu nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası nefes darlığı ve kalp sıkışması sorunları sona erdi.

