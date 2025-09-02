TFF 2. Lig’de Şampiyon Serik Spor

KULÜBÜN BORCU SEBEBİYLE İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Geride kalan sezonda TFF 2. Lig’de şampiyonluk elde eden ve 1. Lig’e yükselen Serik Spor Futbol A.Ş Kulübü, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelen olumsuz haberle sarsıldı. TFF 1. Lig’de mücadele eden kulübe, SGK’ya olan borçların taksitlerinin ödenmemesi yüzünden icra takibi başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Serik Spor Futbol A.Ş’nin geçmişte SGK’ya olan borcu yapılandırılmıştı. Ancak bu taksitlerin zamanında ödenmemesi sonucu Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından toplam 20 milyon lira borca karşılık icra süreçleri başlatıldı. Bu kapsamda öncelikle kulübün banka hesaplarına bloke konulmasıyla birlikte, geçmiş dönem ve bu dönem yönetim kurulu üyelerine tebligat gönderildi.

2023-2024 sezonunda Serik Belediye Spor Kulübü, iş insanı Ramazan Karabulut’un önderliğinde ve Cenk Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen bir protokol ile satılmıştı. Bu satışta, belediye başkanı Kadir Kumbul, eski kulüp başkanı İbrahim Şahin ve bazı yöneticiler de yer aldı. Serik Belediyespor’un tüm borçlarının ödenmesi karşılığında devir işlemleri tamamlanmıştı. Ancak, aradan geçen bir sezon içinde bazı borçların ödenmesine rağmen, devre arasında transfer yapabilmek için SGK ve Vergi Dairesi’nden “borcu yoktur” yazısını almak amacıyla Ramazan Karabulut tarafından SGK’ya teminat olarak bir araç verilmişti. Şu anda bu aracın kaybolduğu ve Ramazan Karabulut’un geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini beyan ederek konkordato sürecine girdiği bilgisi duyuruldu.

KULÜP YÖNETİCİLERİNDEN GÖSTERİLEN TEPKİLER

2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselmeyi başaran kulüp, sezon başında Azerbaycanlı iş insanı Sadık Hasanlı tarafından satın alındı. İsim değişiklikleriyle Serik Spor Futbol A.Ş olarak mücadeleye devam eden kulüp, 2025-2026 sezonuna katıldı. 1. Lig’e çıkmanın sevincini yaşayan yöneticiler, SGK’ya olan geçmiş döneme ilişkin borçlar sebebiyle icra tebligatının gelmesi üzerine mutluluklarının gölgede kaldığını ifade etti. Yöneticiler şu açıklamayı yaptı: “Kulübü satın alan şahıslar tüm borçlarını ödeyip kulübü yönetmeye devam edeceklerdi. Ancak verilen sözler tutulmadı. SGK borçlarından dolayı hepimiz icra şoku yaşıyoruz. Gönüllü olarak görev alıyoruz, ancak bu durumdan mağdur olacağız. Bizler sorumlu olan iş insanlarının bir an önce bu konuyu çözmesini bekliyoruz.”