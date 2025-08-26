TFF 2. Lig’de Takviye Yapıldı

Haberler

MUĞLASPOR’UN TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk maçına cumartesi günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanında çıkacak olan Muğlaspor, bu süreçte kadrosuna iki yeni oyuncu katıyor. Yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe’den 19 yaşındaki forvet Çağrı Fedai’yi kiraladığını duyurdu. Ayrıca, Alanyaspor’dan 21 yaşındaki stoper Umut Mert Toy’u da transfer etti.

ÇAĞRI FEDAYİ’NİN GEÇMİŞİ

Fenerbahçe’nin profesyonel oyuncusu olan 1.88 boyundaki Çağrı Fedai, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Gençlerbirliği ve Menemen FK takımlarında forma giydi. Genç golcü, Muğlaspor’a katılmasıyla birlikte buradaki fırsatları değerlendirecek.

UMUT MERT’İN KULÜP GEÇMİŞİ

Umut Mert Toy ise geçtiğimiz sezon Fethiyespor’da kiralık olarak oynamıştı. Kariyeri boyunca Sivasspor, Pendikspor ve Iğdır FK gibi kulüplerde görev yapmış olan Umut Mert, Muğlaspor kadrosuna katılmasıyla birlikte savunma hattında önemli bir güç oluşturacak.

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

