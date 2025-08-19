TFF 2. Lig’de Yeni Başkan Mesut

GENEL KURULUN SONUÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Karaman Futbol Kulübü, 16. Olağanüstü Genel Kurulunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu olağanüstü genel kurul sonucunda, kulübün yeni başkanı Mesut Soyfidan olarak belirlendi. Şehrin spor camiasının yoğun ilgi gösterdiği bu toplantıda, kulübün yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri de seçildi.

BAŞKAN SOYFİDAN’IN AÇIKLAMASI

Başkan Soyfidan, yaptığı açıklamada, “Karaman Futbol Kulübü’nün başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Yeni yönetimimizle şehrimizin spor kültürünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluşuyor: “Mesut Soyfidan, Murat Çolakoğlu, Halil Alkan, Recep Uysal, Emre Yılmaz, Şevket Dinçer, Aytunç Bozkurt, Ferhat Yarbay, Abdullah Gülcan, Selami Keskin, Mustafa Tezcan, Hüseyin Zenginoğlu, Ömer Sayğıkan, Avni Yağcı, Şevket Varol, Ramazan Çelik ve Osman Tat”.