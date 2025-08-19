Haberler

TFF 2. Lig’de Yeni Başkan Mesut

GENEL KURULUN SONUÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Karaman Futbol Kulübü, 16. Olağanüstü Genel Kurulunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu olağanüstü genel kurul sonucunda, kulübün yeni başkanı Mesut Soyfidan olarak belirlendi. Şehrin spor camiasının yoğun ilgi gösterdiği bu toplantıda, kulübün yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri de seçildi.

BAŞKAN SOYFİDAN’IN AÇIKLAMASI

Başkan Soyfidan, yaptığı açıklamada, “Karaman Futbol Kulübü’nün başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Yeni yönetimimizle şehrimizin spor kültürünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluşuyor: “Mesut Soyfidan, Murat Çolakoğlu, Halil Alkan, Recep Uysal, Emre Yılmaz, Şevket Dinçer, Aytunç Bozkurt, Ferhat Yarbay, Abdullah Gülcan, Selami Keskin, Mustafa Tezcan, Hüseyin Zenginoğlu, Ömer Sayğıkan, Avni Yağcı, Şevket Varol, Ramazan Çelik ve Osman Tat”.

Devlet Memurları Konfederasyonu Eylem Düzenledi. Kamu İşveren Heyeti Zam Teklifi Yetersiz. Genel Başkan Kaya, Teklifi Reddetti. Kamu Çalışanlarının Emeği Yok Sayıldı....

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki düşük zam teklifine karşı eylem gerçekleştirdi. Genel Başkan Osman Kaya, teklifi yetersiz buldu.
Modern Kadın, Pınar’ın Aile Yaşamı

Dijital platformlarda ilgi gören Modern Kadın dizisi, dikkat çekici konusuyla ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Detaylar merak ediliyor.

