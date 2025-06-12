TFF 2. Lig’den 3. Lig’e Düşüş

SÜREÇ ÇIKMAZA GİRDİ

TFF 2. Lig’den 3. Lig’e düşen siyah beyazlı kulüpte, devri için başlatılan süreç beklenmedik bir çıkmaza girmiş durumda. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın öncülüğünde gerçekleştirilen satın alma girişimi, istenen sonucu vermedi. Kulüp Başkanı Şahin Kaya, “Bir aydır bekliyoruz, ancak bu işin olmayacağını düşünüyorum” ifadesiyle umutsuzluğunu dile getirdi. Haluk Alıcık, eski Kulüp Başkanı Özgen Türker ve bazı iş insanlarıyla birlikte Nazillispor’u devralmak için adım attı.

GÖRÜŞMELER İLERLEMİYOR

Yapılan görüşmelerde, Alıcık’ın yaklaşık 6,5 milyon TL nakit ödeme yapmayı ve kulübün 50 milyon TL’yi bulan borçlarını üstlenmeyi kabul ettiği öğrenildi. Fakat anlaşmaya rağmen süreç ilerlemediği için belirsizlik hâlâ devam ediyor. Başkan Şahin Kaya, önceden Haluk Alıcık ile yürütülen girişim nedeniyle başka kimseyle görüşmediğini belirterek, “Artık bu işin olacağını düşünmüyorum. Eğer sonuç alınmazsa, yeni yatırımcılarla görüşeceğiz” dedi.

NAZİLLİSPOR’UN GELECEĞİ RİSK ALTINDA

Kulüp devri gerçekleşmezse, Nazillispor’un önümüzdeki sezon 3. Lig’de mücadele etme şansı da tehlikeye girebilir. Borç yükü nedeniyle profesyonel liglere veda etme ihtimali güçleniyor. Şehirdeki iş dünyasının sessiz kalması ve taraftarların endişeli bekleyişi sürerken, bu durum kulübün 58 yıldır bulunduğu profesyonel liglere veda etmesine ve faaliyetlerine son vermesine neden olabilir.