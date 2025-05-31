TFF 2. Lig’e Yükseldi, Akarca Açıklama Yaptı

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR’UN BAŞARISI VE BİRLİK VURGUSU

TFF 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor’u 3-1 yenerek TFF 2. Lig’e yükselen Kahramanmaraş İstiklalspor yetkilileri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından yeniden yapılandırılan kulüp, kısa sürede elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kulübün Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, Şairler Tepesi’nde düzenlenen etkinlikte, şehrin tüm dinamiklerinin birleşmesiyle ortaya çıkan başarı hikayesinin birlik ve inançla yazıldığını paylaştı.

KAHRAMANMARAŞ HALKININ BİR ARADA OLUŞU EN BÜYÜK KAZANIM

Akarca, bu sezonun en büyük kazancının Kahramanmaraş halkının aynı duygu etrafında birleşmesi olduğunu aktardı. “Bu şehirde insanlar kalpten bir araya gelince, ortak dertte ve ortak sevinçte buluşunca Allah’ın da yardımıyla başarı geliyor. Asıl gururumuz vesile olduğumuz mutluluk oldu,” diyen Akarca, yola iyi niyetle başladıklarını ve herkesin canı gönülden çalıştığını belirtti. Allah’ın gönüllerine göre nasip verdiğini dile getirdi.

Yeni sezon hedeflerine de değinen Akarca, mücadele düzeyinin artacağını vurgulayarak, artık ligde ciddi şehir takımları olduğunu ifade etti. Rekabetin çok daha zor hale geleceğine işaret eden Akarca, “play-off’u kovalayacak bir takım kuracak ve şehri hak ettiği yere getirmek için çalışmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.