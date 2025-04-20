TFF 2. Lig’e Yükseldi, Tarihi Galibiyet

MUĞLASPOR TARAFINDAN TARİHİ GALİBİYET

TFF 3. Lig 2. Grup’un 32. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Silivrispor’u 4-0 yenerek olağanüstü bir başarı elde etti. Bu sonuç, yeşil-beyazlı ekibin, 19 yıl aradan sonra tekrar TFF 2. Lig’e yükselme fırsatı kazanmasını sağladı. Muğlaspor, Silivrispor karşısındaki bu galibiyetle birlikte TFF 2. Lig’e adımını attı.

ETKİLİ OYUN VE TARAFTAR COŞKUSU

Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren mutlak galibiyet hedefiyle sahada yer alan Muğlaspor, etkili futboluyla rakibine görev vermedi. Deplasman tribünlerini dolduran Muğlaspor taraftarları, tarihi galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda Muğlaspor’un teknik ekibi ve futbolcuları, bu başarıyı taraftarlarıyla birlikte kutladı. Kulüp camiası, 19 yıllık hasretin sona ermesi nedeniyle mutluluk duydu.

KİLİT GALİBİYETLE ŞAMPİYONLUK İLANI

Muğlaspor, aldığı bu önemli galibiyetle 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.