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TFF 2. Lig Ekibi Bursaspor, Tunahan Ergül

TRANSFER ÇALIŞMALARI VE ANLAŞMA

Bursaspor, TFF 2. Lig’deki transfer çalışmalarını hızlandıracak önemli bir adım attı. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak 1. Lig takımı Çorum FK forması giyen 25 yaşındaki Tunahan Ergül ile anlaşma sağladığını duyurdu. Dinamik yapısı ve oyun kurucu özellikleri ile dikkat çeken Tunahan’ın, gelecek sezon Bursaspor’da kilit bir rol oynaması bekleniyor.

TUNAHAN’IN PERFORMANSI VE FESİH

Çorum FK’nın altyapısından yetişen Tunahan, önceki sezon sergilediği performansla da göz doldurdu. Kırmızı-siyahlı kulüp, futbolcunun sözleşmesini, Bursaspor’dan alınan bonservis bedelinin ödenmesi karşılığında sona erdirdiği bilgisi edinildi. Bu gelişme, Bursaspor’un orta sahasında yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

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