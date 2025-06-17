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TFF 2. Lig Grupları Açıklandı

2025–2026 SEZONU GRUP KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

TFF 2. Lig’de 2025–2026 sezonunun grupları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun grup kura çekimini İstanbul Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Yeni sezonda 37 takım mücadele edecek ve organizasyon Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki ayrı kategoriye ayrılacak.

KULÜP TEMSİLCİLERİ HEYECANLA TAKİP ETTİ

Kura çekiminde yoğun bir katılım yaşandı. Kulüp temsilcileri, takımlarının rakiplerini takip ederken heyecan dolu anlar yaşandı. İşte oluşan Beyaz ve Kırmızı gruplar:

Beyaz Grup: Adana 01 FK SK, Altınordu, Anagold 24 Erzincanspor, Batman Petrol Spor A.Ş., Beykoz Anadolu Spor A.Ş., Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., Bucaspor 1928, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, İskenderunspor A.Ş., Karacabey Belediye Spor A.Ş., Karaman Futbol Kulübü, Kepez Spor Futbol A.Ş., Merkür Jet Erbaaspor, MKE Ankaragücü, Muğlaspor Kulübü, Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Şanlıurfaspor.

Kırmızı Grup: 68 Aksaray Belediyespor, Adanaspor A.Ş., Aliağa Futbol A.Ş., Ankara Demirspor, Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, Belediye Derince Spor, Bursaspor, Fethiyespor, Isparta 32 Spor Kulübü, Kahramanmaraş İstiklal Spor, KCT 1461 Trabzon FK, Kırklarelispor, Mardin 1969 Spor, Menemen Futbol Kulübü, Muş Spor Kulübü, Somaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İY Futbol A.Ş. ve Yeni Malatyaspor.

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