TFF 2. Lig Kırklarelispor’un Ziyareti

KIRKLARELİSPOR’DAN BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Derya Bulut’u ziyaret etti. Ziyaret sırasında Can, Bulut’a spor ve sporculara sağladığı destekler için teşekkür etti. Ayrıca, Kulüp çalışmaları hakkında detaylar veren Can, Bulut’a isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.

Başkan Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kırklarelispor’a yeni sezonda başarılar diledi. Bulut, Kırklarelispor’un kentin önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, maddi ve manevi destekte bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.