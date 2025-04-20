TFF 2. Lig Kırmızı Grup Giresunspor Mağlup

Giresunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Ankara Demirspor ile evinde karşı karşıya geldi. Maç sonunda Giresunspor, rakibine 3-1’lik bir skorla mağlup oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakemliğini Berkay Erdemir, Mustafa Cem Büyük ve Recep Tayyip Keleş üstlendi. Giresunspor’un kadrosu şu oyunculardan oluşuyordu: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul, Şenel Hami (Furkan Tahmaz dk. 83), Arda Cebeci (Emirhan dk. 83), Ali Emirhan, Arda Kılıç (Esat dk. 83), Muhammet (Miraç dk. 75), Emre (Emir dk. 74), Mehmet, Furkan Kütük.

Ankara Demirspor ise şu oyuncuları sahaya sürdü: Deniz, Murat, Furkan (Tolunay dk. 81), Mert (Erkul dk. 90), Enes (Ömer dk. 90), Muhammet, Tayyip Ebrar (Ömer Talha dk. 56), Barış, Güney, Kerem Hakan, Atakan (Burak dk. 81).

GOLLER VE KARTLAR

Maçın gollerini sırasıyla Furkan Kütük (dk. 18 pen.) Giresunspor adına, Ankara Demirspor’dan Furkan Işıkdemir (dk. 28), Mert Aktaş (dk. 42) ve Güney Tutcuoğlu (dk. 74) kaydetti. Ayrıca, sarı kart gören oyuncular arasında Ankara Demirspor’dan Barış Zeren, Giresunspor’dan ise Ertuğrul Şenlikoğlu bulunuyor.