TFF 2. Lig Kırmızı Grup Sonucu

MAÇ ÖZETİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 2. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraş İstiklal Spor, sahasında sahne aldığı Yeni Malatyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşma, Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Maçın hakemliğini Nevzat Okat, Uğur Başdaş ve Hasan Genç üstlendi.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Kahramanmaraş İstiklal Spor’un kadrosunda Aydın Bağ, Hasan Hatipoğlu (İbrahim Has dk. 84), Alparslan Öztürk, Serdar Cansu, Bülent Uzun, Kubilay Sönmez (Alihan Tunçer dk. 63), Sadık Baş (Suat Kaya dk. 63), Muhammet Akarslan, Hüseyin Eray Karataş (Ramazan Kaplan dk. 78), Muhammet İmre ve Kemal Rüzgar (Arda Çolak dk. 78) yer aldı. Yeni Malatyaspor’un oyuncuları ise Erhan Açıkgöz, Muhammet Göktürk Gök, Talha Garip, Emir Ulusoy, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Ferhat Canlı (Eray Şişman dk. 83), Enes Nas (Muhammet Mustafa Tatar dk. 69), Burak Yaz, Murat Şamil Güler (Ömer Çağrı Ataş dk. 46) ve Osman Katipoğlu (Miraç Küçük dk. 83) şeklindeydi.

GOLLER VE DİĞER AYRINTILAR

Kahramanmaraş İstiklal Spor’un gollerini Kubilay Sönmez 9. dakikada, Kemal Rüzgar ise 31. dakikada attı. Maçta aynı zamanda 2 sarı kart gösterildi; bunlar Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Yeni Malatyaspor) ve Suat Kaya (Kahramanmaraş İstiklal Spor) tarafından alındı.