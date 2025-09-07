TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Somaspor, Mardin 1969 Spor’a 4-0 kaybetti

MAÇIN KISA ÖZETİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan ilk iki maçında son dakikalarda yediği gollerle 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Somaspor, evinde Mardin 1969 Spor ile karşılaştı. Bu karşılaşma sonucunda Somaspor, 4-0’lık bir yenilgi yaşadı ve taraftarlarını üzdü.

Soma Atatürk Stadı’nda gerçekleşen mücadeleye Mardin 1969 Spor, 8’inci dakikada Mustafa Şengül’ün golü ile önde başladı. Ardından 11’inci dakikada Mücahit Can, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Misafir takım, devre arasına 2-0’lık avantajla girdi.

İKİNCİ YARIDA FARK ARTIYOR

İkinci yarının 49’uncu dakikasında Özgür Sert’in attığı golle Mardin 1969 Spor, skoru 3-0’a taşıdı. Maçın 77’nci dakikasında ise Ahmet Ülük, Mardin 1969 Spor’un 4. ve son golünü kaydetti. Karşılaşma, Mardin 1969 Spor’un 4-0’lık galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla Somaspor, 3 maç sonunda 1 puanda kalırken, Mardin 1969 Spor, ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4’e yükseltti.