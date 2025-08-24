TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Yenilgi

MALATYASPOR, BURSASPOR’A KARŞI AĞIR BİR MAĞLUBİYET ALDI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşarak oyundan 8-0’lık bir skorla mağlup ayrıldı. Maç, Yeni Malatya stadyumunda gerçekleştirildi ve hakemler Yakup Özhan, Çağrı Ateş ve Batuhan Sarıgül karşılaşmayı yönetti.

YENİ MALATYASPOR’UN KADROSU

Yeni Malatyaspor, karşılaşmada Çınar Yıldızlı’nın kalede görev aldığı bir kadro ile sahaya çıktı. Savunmada Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Ekrem Anuk dk. 76), Talha Garip, Muhammed Göktürk Gök ve Muhammet Emir Ulusoy, orta alanda Miraç Küçük (Eray Şişman dk. 46), Murat Şamil Güler (Kemalcan Esen dk. 64), hücumda ise Burak Efe Yaz, Enes Nas ve Osman Katipoğlu (Muhammet Mustafa Tatar dk. 72) yer aldı. Tekni̇k Direktör Cafer Aydın yönetimindeki ekip, Mehmet Emin Taştan ile maçı tamamladı.

BURSASPOR’UN GÖSTERİSİ

Bursaspor ise bu maçta Kerem Matışlı’nın kalede savunma ile birlikte oynadığı bir formasyonla sahaya çıktı. Alperen Babacan (Furkan Emre Ünver dk. 46), Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin (Muhammet Zeki Dursun dk. 64), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, Tunahan Ergül (Sedat Cengiz dk. 66), Hakkı Türker (İlhan Depe dk. 66) ve Barış Gök (Ertuğrul Furat dk. 72) ile birlikte Muhammet Demir, teknik direktör Adem Çağlayan’ın stratejisi doğrultusunda mücadele etti.

Ertuğrul Ersoy’un maçın başlama düdüğünden sadece bir dakika sonra attığı golle başlayan Bursaspor, Tayfun Aydoğan’ın 10. dakikada ve Sertaç Çam’ın 58. ve 82. dakikada kaydettiği gollerle durumu iyice açtı. Muhammet Demir 78. ve 84. dakikada, İlhan Depe ise 89. dakikada bulduğu gollerle takımının skorunu 8’e yükseltti. Bu sonuç, Yeni Malatyaspor için oldukça kötü bir başlangıç oldu.