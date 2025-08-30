TFF 2. Lig Maçında 2-2 Beraberlik

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

TFF 2. Lig mücadelesinde Sincan BLD Ankaraspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sincan BLD Ankaraspor’un gollerini 32. dakikada Abdussamed Karnuçu ve 42. dakikada Yiğit Ali Bayrak (K.K) kaydetti. Muğlaspor ise 22. dakikada Yasin Abdioğlu ve 69. dakikada Muhammet Enes Gök ile fileleri havalandırdı.

Yiğit Ali Bayrak’IN KENDİ KALESİNE ATTIGI GOL

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği sırada Muğlasporlu futbolcu Yiğit Ali Bayrak’ın kendi kalesine attığı gol önemli anlar arasında yer aldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kalecisine geri pas vermek isterken topu kaleye göndermesi sonucunda büyük üzüntü yaşadı. Havadan süzülerek ağlara giden top, maçın kaderini etkileyen anlardan biri oldu. Bu talihsiz durum, Yiğit Ali Bayrak’ın performansını gölgeledi.