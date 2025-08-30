Haberler

TFF 2. Lig Maçında 2-2 Beraberlik

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

TFF 2. Lig mücadelesinde Sincan BLD Ankaraspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sincan BLD Ankaraspor’un gollerini 32. dakikada Abdussamed Karnuçu ve 42. dakikada Yiğit Ali Bayrak (K.K) kaydetti. Muğlaspor ise 22. dakikada Yasin Abdioğlu ve 69. dakikada Muhammet Enes Gök ile fileleri havalandırdı.

Yiğit Ali Bayrak’IN KENDİ KALESİNE ATTIGI GOL

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği sırada Muğlasporlu futbolcu Yiğit Ali Bayrak’ın kendi kalesine attığı gol önemli anlar arasında yer aldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kalecisine geri pas vermek isterken topu kaleye göndermesi sonucunda büyük üzüntü yaşadı. Havadan süzülerek ağlara giden top, maçın kaderini etkileyen anlardan biri oldu. Bu talihsiz durum, Yiğit Ali Bayrak’ın performansını gölgeledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Can Uzun Gol Attı, Ozan Kadroya Alındı

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 2. haftasında Hoffenheim'ı 3-1 yendi. Can Uzun gol atarken, Ozan Kabak, 452 gün sonra kadroya döndü.
Haberler

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, “Başkanlarımızın Arkasındayız” Dedi

CHP lideri Özgür Özel, 'Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü'nde yer alarak, Adana belediye başkanlarının serbest bırakılmasını ve adil yargı sürecini savundu. Atatürk'ün değerini de vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.