TFF 2. Lig Muğlaspor Kupada Mücadele Ediyor

MUĞLASPOR KUPA SERÜVENİNE BAŞLIYOR
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarışan Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk sınavına hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı takım, 1. Eleme Turu’nda 3. Lig ekiplerinden Alanya 1221 Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
MAÇ DETALYARI
Karşılaşma, 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda gerçekleştirilecek. Bu önemli maçı, Trabzon bölgesinden üst klasman hakemlerinden Melih Kurt yönetecek. Muğlaspor, kupada rakibini yenerek bir üst tura geçmeyi ve deplasmandan tur biletiyle dönmeyi hedefliyor.