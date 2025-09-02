Haberler

TFF 2. Lig Muğlaspor Kupada Mücadele Ediyor

MUĞLASPOR KUPA SERÜVENİNE BAŞLIYOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarışan Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk sınavına hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı takım, 1. Eleme Turu’nda 3. Lig ekiplerinden Alanya 1221 Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

MAÇ DETALYARI

Karşılaşma, 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda gerçekleştirilecek. Bu önemli maçı, Trabzon bölgesinden üst klasman hakemlerinden Melih Kurt yönetecek. Muğlaspor, kupada rakibini yenerek bir üst tura geçmeyi ve deplasmandan tur biletiyle dönmeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Programı düzenledi

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yolu Festivali için müze çalışanlarına yönelik detaylı bir eğitim programı başlatarak, hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.
Haberler

Putin, NATO’yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.