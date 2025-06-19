TFF 2. Lig Muşspor, Stanley Ohawuchi ile devam ediyor

YENİ SEZONDA DEVAM

Muşspor, TFF 2. Lig’in yeni ekibi olarak, geçen sezonun ikinci yarısında kadrosuna dahil ettiği forvet oyuncu Stanley Ohawuchi ile yeni sezonda da birlikte olma kararı aldı. Kulüp, hücum hattında önemli bir yere sahip olan Stanley Ohawuchi ile sözleşme yeniledi.

BAŞARI DİLEKLERİ

Kulüpten gelen açıklamaya göre, “Profesyonel futbolcumuz Stanley Ohawuchi ile yeni sezonda da yola devam etme kararı alınmıştır. Sarı-beyaz formamızla göstereceği mücadelede kendisine başarılar dileriz” denildi. Tecrübeli santrfor, takımın 2. Lig’e çıkmasında büyük rol üstlenerek, 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.