TFF 2. Ligde Karaman FK, İnegölspor’a Yenildi

MAÇIN DETAYLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 2. hafta karşılaşmasında Karaman Futbol Kulübü, evinde İnegölspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-0 kaybetti. Maçın oynandığı stat, Yeni Karaman olarak belirlendi. Karşılaşmada hakemlik görevini Şevket Teker yürütüyor, yardımcıları ise Çarı Ateş ile Tolga Okumuş oldu.

TAKIM KADROLARI

Karaman FK’nın sahaya çıkan kadrosu şöyle: Hüseyin Altıntaş, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz (Muhammet Özkal dk. 80), Şamil Başaran (Doğukan İnce dk. 69), İlke Tankul, Ali Mert Aydın (Hasan Akpınar dk. 62), Sabrican Vural (Yusuf Yardımcı dk. 69), Abdulkadir Sönmez (Samet Dağlı dk. 46), Sadi Karaduman, Emre Toptan, Ertuğrul Şenlikoğlu.

İnegölspor’un kadrosunda ise şu oyuncular yer aldı: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş (Taha Recep Cebeci dk. 82), Kerem Dönertaş (Efekan Karayazı dk. 82), Mete Sevinç (Ruhan Arda Aksoy dk. 65), Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Özcan Aydın dk. 82), Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk (Yasin Ozan dk. 56).

GOLLER VE DİĞER GİDİŞATLAR

Mücadelenin gollerini atan oyuncular İnegölspor’dan Kerem Dönertaş (dk. 3) ve Taner Gümüş (dk. 62) oldu. Ayrıca karşılaşma boyunca gösterilen sarı kartlar ise şu şekilde: Karaman FK’dan Abdulkadir Sönmez, Emre Toptan, Yusuf Yardımcı, Samet Dağlı; İnegölspor’dan ise Hasan Alp Altınoluk, Yusuf Tursun, Ahmet Özkaya, Ruhan Arda Aksoy.