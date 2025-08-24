TFF 2’nci Lig’de Penaltı Hatası

MAÇIN ANALİZİ

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 2025-2026 sezonunun açılış maçında Altınordu, Erbaaspor ile oynadığı karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Maçın başında öne geçmeyi başaran Altınordu, özellikle son dakikalarındaki gelişmelerle dikkat çekti.

PENALTI KARARINA TEPKİ

Karşılaşmanın 79’uncu dakikasında verilen penaltı kararı, Altınordu camiasında tartışmalara neden oldu. Altınordulular, penaltı atışında iki Erbaasporlu oyuncunun da ceza sahasına girdiği yönünde bir görsel paylaşarak, “Erbaaspor maçında konuk takımın penaltı atışı sırasında iki takım oyuncusunun topa vurulmadan önce ceza sahası içinde olduğu görülüyor. Pozisyonun dönüşünde konuk takım beraberlik golünü attı. Penaltı pozisyonu tekrar edilmeliydi” ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile Altınordu, verilen kararın hatalı olduğunu savunuyor.