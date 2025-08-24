Haberler

TFF 2’nci Lig’de Penaltı Hatası

MAÇIN ANALİZİ

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 2025-2026 sezonunun açılış maçında Altınordu, Erbaaspor ile oynadığı karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Maçın başında öne geçmeyi başaran Altınordu, özellikle son dakikalarındaki gelişmelerle dikkat çekti.

PENALTI KARARINA TEPKİ

Karşılaşmanın 79’uncu dakikasında verilen penaltı kararı, Altınordu camiasında tartışmalara neden oldu. Altınordulular, penaltı atışında iki Erbaasporlu oyuncunun da ceza sahasına girdiği yönünde bir görsel paylaşarak, “Erbaaspor maçında konuk takımın penaltı atışı sırasında iki takım oyuncusunun topa vurulmadan önce ceza sahası içinde olduğu görülüyor. Pozisyonun dönüşünde konuk takım beraberlik golünü attı. Penaltı pozisyonu tekrar edilmeliydi” ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile Altınordu, verilen kararın hatalı olduğunu savunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Berber Barış Kahya, Vinçle Tıraş Yaptı

Düzce'de berber Barış Kahya, yeni dükkanının açılışında ilginç bir etkinlik düzenledi. 20 metre yükseklikteki vinç sepetinde müşterisini tıraş ederek dikkatleri üzerine çekti.
Haberler

Demre’de Düşen Kişi Hastaneye Gönderildi

Demre'de 60 yaşındaki E.D.'nin ayağı kırıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kadını deniz yoluyla hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.