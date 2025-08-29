TFF 2025-2026 Süper Lig Duyurdu

SÜPER LİG’DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in kalan haftalarının “2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu” adıyla oynanacağını açıkladı. Bu karar, Türk futboluna önemli katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuları onurlandırmak amacıyla alınmış bir uygulama olarak sunuldu.

MEHMET ALİ YILMAZ’IN KATKILARI

Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerine göre, Mehmet Ali Yılmaz, sadece milletvekilliğiyle değil, Gençlik ve Spor Bakanı olarak da Türk sporuna hizmet vermiştir. İki ayrı hükümet döneminde bu görevi yürütmesi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerk bir yapıya kavuşmasına önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Ayrıca, futbolda havuz sisteminin düzenlenmesinde de önemli bir rol oynamıştır.

TRABZON SPOR’UN TARİHİNDE BİR İSIM

Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre bu görevi devam ettiren kişi olmuştur. Onursal Başkanlık unvanını da kazanmış olan Yılmaz, başkanlığı döneminde Trabzonspor’u önemli başarılara ulaştırmıştır; kulüp, bu süreçte birer kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazanmıştır. Merhum Mehmet Ali Yılmaz’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz.