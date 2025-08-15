TFF 2025-2026 Transfer Dönemini Duyurdu

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Süper Lig’deki yeni sezon öncesi transfer faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek adına yerli ve yabancı oyuncularla iletişimlerini artırıyor. Takımların attığı adımlar, futbol dünyasında geniş yankı buluyor. Galatasaray, geçtiğimiz sezonda kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’i bonservisiyle transfer ederek önemli bir hamle yaptı. Rakip Fenerbahçe ise milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Transferde yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte, gözler transfer döneminin sona ereceği tarihe çevriliyor.

TRANSFER DÖNEMİ DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’de transfer süreci tüm hızıyla devam ediyor. 30 Haziran tarihinde başlayan bu süreç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda sona yaklaşmakta. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çabalarını yoğunlaştırıyor. Transfer sezonunun sonuna yaklaşıldıkça hareketlilik artıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonuna yönelik transfer ve tescil dönemlerini resmen açıkladı. 8 Mayıs 2025 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği, yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025’te başlayacak ve 12 Eylül 2025’te sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026’da başlayıp, 10 Şubat 2026’da tamamlanacak.