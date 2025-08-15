TFF, 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası’nı Duyurdu

YENİ SEZONDA KUPADA FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nın formatında yenilikler gerçekleştirdi. Yeni düzenleme çerçevesinde, toplam 155 takım, 139 profesyonel ve 16 amatör olmak üzere, katılım gösterecek. “Ziraat Türkiye Kupası, 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek. Toplamda 11 maç haftası yer alacak.”

GRUP AŞAMASI DETAYLARI

Yeni sistemde, Grup Aşaması 8 takımlı 3 grup üzerinden hayata geçirilecek. Bu aşamaya katılacak 24 takım, 6 takımlı 4 torbadan oluşacak ve kura çekimi ile her torbadan 2 takım seçilerek gruplar oluşturulacak. “Her takım, her torbadan 1 takımla toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2’si iç sahada, diğer 2’si deplasmanda gerçekleştirilecek.”

ÇEYREK FİNALE GEÇİŞ

Grup müsabakalarının ardından, “Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü, toplamda 8 takım çeyrek finale yükselecek.” Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olacak ve müsabakalar, seri başı takımların sahalarında oynanacak. Kura çekimi ile yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.