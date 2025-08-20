TFF, 25 Futbolcu ve 2 Masörü PFDK’ya Sevk Etti

ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇINDA DİSİPLİN SEVKLERİ

2024 yılının nisan ayının sonunda Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. TFF’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan bu maçta her iki takımın da şut çekememesi ve 90 dakika boyunca yalnızca 2 korner atışının gerçekleşmesi dikkat çekti. Maçta Ankaraspor toplamda 10 faul yaparken, Nazilli Belediyespor ise 5 faul gerçekleştirdi ve hakem tarafından kart gösterilmedi. Maç sonrası Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı sağlamıştı.

FUTBOLCULARA VE YETKİLİLERE DİSİPLİN SEVKİ

TFF, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasındaki maçın disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıkladı. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da yer aldığı 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör “bahis oynanması” sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. TFF, sevk ile ilgili olarak “Sincan Belediyesİ Ankaraspor Kulübü’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan maçındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

SEVKLERE DAİR DETAYLAR

Başkan Mehmet Emin Katipoğlu, idareci Ahmet Okatan ve futbolcu Ahmet Daniel Akyıldız gibi birçok kişi, aynı gerekçe ile 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca, bazı futbolcular “bahis oynanması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca da sevk edildi. Bu şüpheli durum, kulüp ve yetkilileri için ciddi sonuçlar doğurabilecek boyutta. Disiplin kurulu, bu duruma yönelik gerekli yaptırımları belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.