TFF, 25 futbolcuya PFDK sevk etti

MAÇTAN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

2024’ün nisan ayının sonunda oynanan Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor karşılaşması, TFF’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu maçta her iki takımın da şut atamaması ve 90 dakika içerisinde yalnızca 2 korner kullanılması oyun boyunca dikkat çekti. Ayrıca, Ankaraspor’un 10 faul yapmasına karşın Nazilli Belediyespor 5 faul yaptı ve hakem hiçbir karta başvurdu. Maçın hemen ardından, Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantilemişti.

DISIPLIN SEVKLERİ AÇIKLANDI

TFF, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasındaki maçın disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra duyurdu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynanması” iddiası nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. TFF’nin açıklamasına göre “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” gerekçesiyle Ankaraspor, Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca cezalandırıldı.

PFDK’YA SEVK EDİLENLER

Sevk edilenler arasında, “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya gönderilen farklı isimler yer alıyor. Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katıpoğlu, İdareci Ahmet Okatan ve birçok futbolcu, 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak disiplin kuruluna yönlendirildi. Bu kişiler arasında Ahmet Daniel Akyıldız, Batuhan Kırdaroglu, Berat Arda Kara ve daha birçok oyuncu bulunuyor.

Bu süreçte 28.04.2024’teki maçla ilgili bir dizi disiplin cezası verilmiştir. Futbolcular, antrenörler ve kulüp temsilcileri, “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” ve “bahis oynaması” gerekçesiyle çeşitli sürelerle PFDK’ya sevk edildi. Böylece Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor maçının sonrasında yaşanan bu gelişmeler futbol dünyasında geniş yankı buldu.