TFF 3. Lig’de Altay’dan açıklamalar

ALTAY’DA YENİ DÖNEMİN BAŞLANTILARI

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele etmek üzere yapılan olağanüstü genel kurul sonrasında yeni başkanını Hüseyin Kanlı olarak belirledi. Başkanlığın en büyük destekçisi Sinan Kanlı, yeni yönetimin yürüttüğü çalışmalara dair önemli bilgiler paylaştı. Eski başkan Yüksel Gürüz döneminde göreve getirilen teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile devam etme kararı aldıklarını vurgulayan Kanlı, altyapı ve sağlık hizmetlerine verdikleri önemi vurguladı.

YENİ DÜZENLEME ADIMLARI

Sinan Kanlı, “İlk geldiğimiz gün yemek şirketi ile anlaşarak futbolcularla doğru beslenme programına geçtik. Geldiğimizde masör yoktu. 2 masör getirdik. Doktor ile anlaşarak sağlık sorununu çözdük. Sağlık muayenesi yapılmamış, sağlık sponsoru ile anlaşıp tüm taramaları yapacağız” dedi. Ayrıca, stadyumda yaşanan altyapı sorunlarına da dikkat çekti ve “Sıcak su akmadığını gördük. 29 bin TL’lik bir onarımla sıcak suyu açtık. 300 bin TL civarı elektrik borcundan dolayı elektrikler kesikti. Kaçak kullanımdan dolayı cezalıydı. Ödedik ve sorunu çözdük” şeklinde bilgi verdi.

GENÇ YETENEKLER VE TRANSFER SÜRECİ

Yeni yönetim, genç oyuncular Emre Tangeldi, Ali Kızılkuyu ve Onur Efe’yi takıma dahil etti. Sinan Kanlı, “Uğraştığımız 1-2 sürprizimiz daha var, onları da getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bazı oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklara da dikkat çeken Kanlı, “İhtar gönderen futbolcular vardı, bir tek Mehmet Gündüz’ü tutamadık. Biz geldik, 5 gün sonra ayrıldı” dedi. Gündüz’ün durumu hakkında detay veren Kanlı, “Daha önce asgari ücret alıyormuş. Sen düşün, hangi maaşı istiyorsan düşün dedik, babasıyla görüştük, derdi para değil” dedi.

MALİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Transfer süreçlerinde yaşanan belirsizliklere değinen Kanlı, “Yusuf Tekin ve Kuban gelmek istiyordu ama TFF’ye yeni kulüpleri yazışmalar yaptığı için döndüremedik” açıklamasında bulundu. Alhassan dosyası ile ilgili yapılan çalışmalardan bahseden Kanlı, “Kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış. Süreci yürütüyoruz. TFF tarafından elimize yazı ulaştı. 40 bin euroluk ödeme 100 bin euro olmuş durumda. Eksi 6 puan gelmedi ama ödeme yapıp bu riski ortadan kaldıracağız” dedi. Edin Cocalic ile yapılan pazarlık sürecine de değinen Kanlı, “330 bin Euroluk rakam ödemeniz lazım eksi 6 puan cezası almamak için. Pazartesi günü olan dosyadan kurtuluyoruz” şeklinde konuştu.