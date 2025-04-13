TFF 3. Lig’de Muğlaspor 1-0 Galip

MAÇIN SONUCU VE DETAYLARI

TFF 3. Lig 2. Grup’ta gerçekleşen 28. hafta mücadelesinde Muğlaspor, ev sahibi olarak Kelkit Hürriyetspor’u 1-0 yeniyor. Maçın yönetimini üstlenen hakemler ise Burak Demirkıran, Baran Can Durmuş ve Demirhan Emir.

MUĞLASPOR’UN KADROSU

Muğlaspor’un kadrosunda, kalede İsmet yer alırken, Akil, Mehmet, Eycan, Çağrı, Tugay, Tayfun, Serhat Enes, Cemal, Nurettin, Sırat ve Yasin forma giyiyor. Değişikliklerle Furkan, Harun, Mustafa ve Muhammet de oyuna dahil oluyor.

Kelkit Hürriyetspor’un kadrosunda ise kaleci Emrehan, defans oyuncuları Ege, Burak, Emircan, Osman ve Berkay yer alıyor. Takımda ayrıca, Berkin, Ali, Emirhan, Mert Polat ve Lyamıyaz da görev alıyor ve değişiklikle birlikte Cenk Celil, Bilkay, Muhammet Seymen ve Orkun Ahmet oyuna giriyor.

GOL VE SARILAR

Karşılaşmanın tek golü, Muğlaspor’dan Cemal Kızılateş tarafından 57. dakikada kaydediliyor. Maç boyunca Kelkit Hürriyetspor’dan Osman Keçelioğlu, Emircan Ataş ve Özgür Deniz sarı kart görürken, Muğlaspor’da Tugay Adamcıl, Yasin Uzunoğlu, Serhat Enes Çalışan ve Harun Atalay sarı kartla cezalandırılıyor.