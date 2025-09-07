TFF 3. Lig Ekipleri Transferde Hızlanıyor

BALIKESİRSPOR’DA TRANSFER GÜNDEMİ

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Balıkesirspor, transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir ekibi, son olarak Hollanda’nın Heerenveen U-21 takımında mücadele eden Ali Topçu ile 1 yıllık ve Antalyaspor’dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ TRANSFERLERİN TANITIMI

Balıkesirspor’un sosyal medya hesaplarından paylaşım yapılarak yeni transferler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Balıkesirspor’umuz son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen U-21 takımı forması giyen Ali Topçu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma yeni forvetimiz Ali’ye ve Antalyaspor’dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Harun’a ve kulübümüze hayırlı olsun” denildi.

Balıkesirspor’un transfer çalışmaları, sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni oyuncular, takıma katılmalarıyla birlikte kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.