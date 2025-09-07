Haberler

TFF 3. Lig Ekipleri Transferde Hızlanıyor

BALIKESİRSPOR’DA TRANSFER GÜNDEMİ

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Balıkesirspor, transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir ekibi, son olarak Hollanda’nın Heerenveen U-21 takımında mücadele eden Ali Topçu ile 1 yıllık ve Antalyaspor’dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ TRANSFERLERİN TANITIMI

Balıkesirspor’un sosyal medya hesaplarından paylaşım yapılarak yeni transferler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Balıkesirspor’umuz son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen U-21 takımı forması giyen Ali Topçu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma yeni forvetimiz Ali’ye ve Antalyaspor’dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Harun’a ve kulübümüze hayırlı olsun” denildi.

Balıkesirspor’un transfer çalışmaları, sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni oyuncular, takıma katılmalarıyla birlikte kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’nde Filistinliler İçin Dualar

Kırklareli’de düzenlenen etkinlikte, Filistinli müslümanlar için dualar okunarak İsrail saldırıları kınandı. Müftü Yusuf Eviş, dayanışma ve birlik mesajları verdi.
Haberler

Kocaeli’de Gençler Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Kocaeli'de alkol alarak ve emniyet kemeri takmadan seyahat eden gençler, kaydedilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.