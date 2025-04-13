TFF 3. Lig Şampiyonu Bursaspor

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa ulaşan Bursaspor, Balıkesir’de gerçekleşen Artvin Hopaspor karşılaşmasının ardından taraftarlarıyla büyük bir sevinç yaşadı. TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında oynanan bu kritik maçta Bursaspor, rakibini 2-1 yenerek 2. Lig’e yükseldi.
FUTBOLCULAR VE TARAFTARLAR BİR ARADA
Müsabakanın son düdüğü çaldığında futbolcular, taraftarlarıyla birlikte büyük bir mutluluk içinde anları paylaştı. Stat içerisinde ve çevresinde yankılanan şampiyonluk coşkusu bir araya gelen yeşil beyazlı taraftarlarla birlikte kutlandı. Taraftarlar sevinçlerini şarkılar söyleyerek ve otobüslerle Bursa’ya dönerken gösterdi.