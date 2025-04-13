TFF 3. Lig Şampiyonu Bursaspor

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa ulaşan Bursaspor, Balıkesir’de gerçekleşen Artvin Hopaspor karşılaşmasının ardından taraftarlarıyla büyük bir sevinç yaşadı. TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında oynanan bu kritik maçta Bursaspor, rakibini 2-1 yenerek 2. Lig’e yükseldi.

FUTBOLCULAR VE TARAFTARLAR BİR ARADA

Müsabakanın son düdüğü çaldığında futbolcular, taraftarlarıyla birlikte büyük bir mutluluk içinde anları paylaştı. Stat içerisinde ve çevresinde yankılanan şampiyonluk coşkusu bir araya gelen yeşil beyazlı taraftarlarla birlikte kutlandı. Taraftarlar sevinçlerini şarkılar söyleyerek ve otobüslerle Bursa’ya dönerken gösterdi.