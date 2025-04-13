Haberler

TFF 3. Lig Şampiyonu Bursaspor

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa ulaşan Bursaspor, Balıkesir’de gerçekleşen Artvin Hopaspor karşılaşmasının ardından taraftarlarıyla büyük bir sevinç yaşadı. TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında oynanan bu kritik maçta Bursaspor, rakibini 2-1 yenerek 2. Lig’e yükseldi.

FUTBOLCULAR VE TARAFTARLAR BİR ARADA

Müsabakanın son düdüğü çaldığında futbolcular, taraftarlarıyla birlikte büyük bir mutluluk içinde anları paylaştı. Stat içerisinde ve çevresinde yankılanan şampiyonluk coşkusu bir araya gelen yeşil beyazlı taraftarlarla birlikte kutlandı. Taraftarlar sevinçlerini şarkılar söyleyerek ve otobüslerle Bursa’ya dönerken gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Boyabat’ta Bilgi Yarışması Düzenlendi

Boyabat'ta düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise ve üniversite öğrencilerinin manevi gelişimde katkı sağlamak için gerçekleştirildi.
Haberler

Deha Dizisi Yayın Tarihi Merak Ediliyor

Deha dizisi, 13 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İzleyiciler, dizinin son bölümünde yaşananlara ve canlı yayın saatine odaklanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.