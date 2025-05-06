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TFF 36. Haftanın Programını Duyurdu

HAFTANIN PROGRAMI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmalarının programını duyurdu. Yapılan açıklama ile birlikte bu hafta oynanacak 9 karşılaşmadan 8’inin 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tek bir maç ise 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak. Bu karşılaşma, Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor arasında gerçekleşecek.

MAÇLARIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig 36. haftasının maç programı şu şekilde belirlenmiş durumda:

17 Mayıs Cumartesi
– Adana Demirspor – Atakaş Hatayspor

18 Mayıs Pazar
– Samsunspor – Sivasspor
– Antalyaspor – Gaziantep FK
– Çaykur Rizespor – Göztepe
– Kasımpaşa – Rams Başakşehir
– Bodrum FK – Trabzonspor
– Galatasaray – Kayserispor
– Fenerbahçe – Eyüpspor
– Corendon Alanyaspor – Beşiktaş – İSTANBUL

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