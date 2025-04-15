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TFF, 36. Haftayı Duyurdu. Maçlar 27 Nisan’da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 36. haftasına dair programını duyurdu. Bu haftada, tüm karşılaşmalar 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Federasyon, daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son üç haftasında birbirini etkileyen mücadelelerin aynı gün ve saatte oynanacağını bildirdi.

MAÇ PROGRAMI BELİRLENDİ

36. haftada gerçekleşecek maçların programı şu şekilde düzenlendi: Kocaelispor – Boluspor, Yeni Malatyaspor – Iğdır FK, Adanaspor – Gençlerbirliği, Bandırmaspor – Esenler Erokspor, İstanbulspor – Pendikspor, Fatih Karagümrük – Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor – Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor – Manisa FK, Ümraniyespor – Amed Sportif Faaliyetler, Ankaragücü – Çorum FK. Tüm maçların aynı gün ve saatte oynanması, yarışmanın heyecanını artıracak.

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