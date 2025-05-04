TFF, 38. Hafta Programını Açıkladı

PROGRAM AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig’in 38. hafta programını duyurdu. Ligin son haftasındaki tüm karşılaşmalar cumartesi günü tek bir saatte oynanıyor. Program şu şekilde yapıyor:

MAÇLARIN SAATİ VE TARİHİ

10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek karşılaşmalar şöyle sıralanıyor:

– Adanaspor – Boluspor

– Bandırmaspor – Pendikspor

– Fatih Karagümrük – Iğdır FK

– MKE Ankaragücü – Amed Sportif Faaliyetler

– Sakaryaspor – Esenler Erokspor

– Yeni Malatyaspor – Gençlerbirliği

– Ümraniyespor – Manisa FK

– İstanbulspor – Çorum FK

– Şanlıurfaspor – Erzurumspor