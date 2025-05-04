TFF, 38. Hafta Programını Açıkladı

PROGRAM AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig’in 38. hafta programını duyurdu. Ligin son haftasındaki tüm karşılaşmalar cumartesi günü tek bir saatte oynanıyor. Program şu şekilde yapıyor:
MAÇLARIN SAATİ VE TARİHİ
10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek karşılaşmalar şöyle sıralanıyor:
– Adanaspor – Boluspor
– Bandırmaspor – Pendikspor
– Fatih Karagümrük – Iğdır FK
– MKE Ankaragücü – Amed Sportif Faaliyetler
– Sakaryaspor – Esenler Erokspor
– Yeni Malatyaspor – Gençlerbirliği
– Ümraniyespor – Manisa FK
– İstanbulspor – Çorum FK
– Şanlıurfaspor – Erzurumspor